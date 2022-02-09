«الصحة»: 42% من أمراض الكلى بسبب السكر.. والاكتشاف المبكر يقلل من مضاعفاته

قال الدكتور محمد غنيمات، رئيس الجمعية الأردنية لأمراض الكلى، إن مرضى الكلى في الوطن العربي، لا يختلف كثيرا في عن كثيرا عن وضع العالم بصورة كاملة، إذ هناك 11% من إجمالي سكان العالم، يعانون من الإصابة بخلل وظائف الكلى، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وهذا الخلل قد يتطور في المستقبل، إلى فشل كلى مزمن، ويؤدي إلى غسيل كلى أو تغير كلى.

42% من أمراض الكلى بسبب السكري

أضاف غنيمات خلال فيديو تم بثه على موقع وزارة الصحة، أن السبب الرئيسي لمرض الكلى في العالم، مرض «السكري»، حيث يعد مسئولا عن 42% من إجمالي عدد الإصابات التي تعاني من أمراض الكلى، ويعتبر الضغط السبب الثاني لأمراض الكلى حيث يشكل نسبة تصل لـ20% من إجمالي عدد الإصابات بأمراض الكلى، أما السبب الثالث لأمراض الكلى يتمثل في الالتهابات المناعية التي يعاني منها الأشخاص.

احتفالية المعهد القومي للكلى

تابع رئيس الجمعية الأردنية لأمراض الكلى، أنه شارك في احتفالية المعهد القومي للكلى والمسالك البولي بمرور 25 سنة على إنشائه، والاحتفال أيضا بزراعة ألف كلى منذ تأسيس المعهد، وأن مصر تشهد تطورا كبيرا في المجال الطبي المتعلق بالكلى والأمراض المصاحبة للكلى، إذ التطور في مجال الأدوية، والتطوير الاستغناء عن زرع الكلى من الإنسان، ويتم استبدالها من الحيوانات.

طرق تجنب الإصابة بأمراض الكلى

أكد محمد الغنيمات، أن الطريقة الوحيدة لتجنب الإصابة بأمراض الكلى من خلال الكشف المبكر عن أمراض الكلى، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كل ثلاثة أشهر، لتأكد من وظائف الكلى، خاصة الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمرض السكري والضغط.