الاعتلال الكلوي يتوغل في صمت.. 4 أعراض متأخرة وكورونا يزيد المخاطر

قال الدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إن هناك العديد الأسباب التي تؤدي إلى الاعتلال الكلوي، أبرزها الإصابة بمرضي الضغط والسكر، موضحا أنهما يمثلان 60% من إجمالي الحالات، بالإضافة إلى العديد الممارسات الخاطئة، في مقدمتها تناول بعض الأدوية، مثل المسكنات، وغيرها من الأدوية التي تؤثر على النسيج الكلوي.

العوامل الوراثية ضمن أسباب الاعتلال الكلوي

أضاف صلاح، في تصريحات نشرتها وزارة الصحة، أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الاعتلال الكلوي، العوامل الوراثية، وبعض الأمراض المناعية، التي تصيب الكلى، وهناك العديد من المشكلات التي تؤدي إلى التهابات الكلى، وتكوين حصوات عليها، تؤثرعلى وظائف الكلى بصورة عامة، وتؤدي إلى الفشل الكلوى.

50 % لا تظهر عليهم الأعراض

أشار عميد المعهد القومي للكلى، إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر على المرضى، وتكون حالات متاخرة، موضحا أن معظم الحالات التي تعاني من الإصابة بالكلى، تكون عقب توقف كامل لوظائف الكلى بصورة كبيرة، ومن بعدها يتم المعاناة من قصور وظائفها بصورة عامة.

وأوضح أن 50% من المصابين بقصور وظائف الكلى، لا تظهر عليهم أي آثار جانبية، ولا يشعرون بقصور هذه الوظائف، ناصحا الفئات الأكثر عرضة للاعتلال الكلوي، مثل «الأشخاص الذين يعانون من الضغط والسكر»، بضرورة إجراء الكشف الدوري، للتأكد من قيامها بوظائفها بصورة كاملة.

أعراض تشير إلى قصور الكلى

كشف صلاح، الأعراض الجانبية التي تنتج عن قصور وظائف الكلى بصورة دائمة، مشددا على ضرورة الكشف الفوري عند ظهور أي من تلك الأعراض: «القيء - الغثيان - التعب - الإرهاق»، لافتا إلى أنها تنتج عن قصور وظائف الكلى، ويمكن ملاحظتها بصورة واضحة، موضحا أن تلك المرحلة تسبق الغسيل الكلوى مباشرة.

أكثر أعضاء الجسم تأثرا بكورونا

وجه عميد معهد الكلى، عدة نصائح للحفاظ على وظائف الكلى بصورة دائمة، مؤكدا أن شرب المياه بصورة مستمرة، والسوائل والشعير بكميات مناسبة، يساعد على عدم حدوث أي قصور في الوظائف، وعدم تناول الأدوية دون إشراف طبيب، ويجب الذهاب إلى الطبيب مباشرة، حتى لا تتفاقم الأعراض الجانبية.

وأكد الدكتور محمد صلاح، أن الكلى ثاني أعضاء الجسم التي تتأثر بكورونا، بعد الرئة، مشيرا إلى أن الفيروس يذهب إلى الكلى بصورة مباشرة، حيث تعد من أهم الأعضاء التي تتأثر بمضاعفات كورونا.