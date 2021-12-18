رائد زراعة الكلى عن النظام الجديد للتعليم: ممتاز في مناخ غير مناسب

قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط ومؤسس مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، إن التعليم هو المدخل والباب الملكي للتنمية البشرية والاقتصادية والثقافية، وكل ذلك يساعد في المنظومة الصحية، مثل الوقاية والعلاقات الاجتماعية والالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

لا تقدم دون تعليم

وأضاف «غنيم»، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن تأثير المعرفة والبحث العلمي له مردود كبير على الصحة والمجتمع: «دون تعليم لا يوجد تقدم أو مشاركة الأمم في موقفها الحضاري»، مشيرًا إلى أن البحث العلمي عملية هرمية تبدأ من التعليم الأساسي.

مشكلات التعليم في مصر لا يمكن أن يحلها إنسان بمفرده

وأشاد، بتطوير التعليم في مصر وإدخال أنظمة جديدة مثل التابلت، قائلًا: «طريقة ممتازة في مناخ غير مناسب»، موضحًا أن التكدس والتسرب من التعليم يؤدي إلى التسرب ولجوء الأسر إلى الدروس الخصوصية أو المدارس الخاصة، وهذه مشكلات لا يمكن لإنسان أن يحلها بمفرده مهما أوتي من علم وقدرة، وهو ما قاله الدكتور طه حسين منذ 70 سنة.

الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولية التعليم وفقا لما نص الدستور عليه

وتابع رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط، أن مشكلات التعليم في مصر قديمة ومتراكمة، مؤكدًا أن الدستور نصّ على أنه حق وبالتالي فإنه مسؤولية الحكومة لتوفير تعليم جيد ومجاني ويلائم متطلبات العصر.

وأشار محمد غنيم، إلى أن التعليم الأساسي في المدارس الحكومية تكمن في الإتاحة حيث تتعامل مع 17 مليون طالب وطالبة يمكن أن يغيروا مصر: «الكثير من المدارس تعمل 3 فترات بحصة مدتها 30 دقيقة، وهناك نقص في المعلمين».