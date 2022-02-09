«هيئة الدواء» توضح آلية التكيّف مع الآثار الجانبية لعلاج السرطان

قدّمت هيئة الدواء المصرية، نصائح للمصابين بالأورام السرطانية أثناء وبعد الحصول على العلاج المناسب، لضمان التكيّف مع الآثار الجانبية للعلاج، ومعرفة الأعراض الجانبية التي تساعد على معرفة الأعراض المصاحبة عند الحصول على العلاج، وتأتي النصائح تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للسرطان خلال فبراير الحالي، لمكافحة السرطان ورفع الوعي العالمي به.

الآثار الجانبية النتاة عند اخذ علاج السرطان

وكشفت هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي، عن بعض الآثار السلبية الشائعة عند علاج المرضى المصابين بالسرطان، والتي قد تسبب مشكلات في التغذية، إذ يجب التعامل وفقا لكل أثر سلبي، ومن هذه الأعراض «فقدان الشهية»، حيث يجب شرب كمية من السوائل خلال فترات اليوم، خاصة الغنية بالبروتين والسعرات الحرارية مثل «الألبان والعصائر»، وتناول 6 وجبات صغيرة يوميا بدلا من تناول 3 فقط، إضافة إلى كميات أكبر من البروتين والسعرات الحرارية للنظام الغذائي المتبع.

القيء من الآثار الجنابية لعلاج السرطان

وتابعت هيئة الدواء، أنّ من بين الآثار الجانبية عند العلاج «القيء والغثيان»، تناول الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم، الالتزام بعدد الوجبات يوميا، إذا كان هناك عدم شعور بالجوع تجنبا لفراغ المعدة، يجب الاسترخاء التام قبل جلسات العلاج، واستشارة الطبيب إذا استمر القيء لأكثر من يومين.

إمتصاص قطع ثلج لتجنب التهاب الفم

وأشارت الهيئة إلى أنّ التهاب الفم وتجنب هذه الآثار السلبية التي تنتج عن التهاب الفم، يجب امتصاص قطع ثلج، واستشارة طبيب الأسنان قبل العلاج بأسبوعين، إضافة إلى «مضمضة الفم» بواسطة المياه المالحة، وتجنب الأشياء التي تسبب جرح في الفم مثل «غرغرة الفم التي تحتوي على الكحول، فرش الأسنان الخشنة، والتدخين».

استشارة الطبيب إذا استمر الإسهال أكثر من يوم

وأوضحت الهيئة أنّ من ضمن الآثار السلبية الناتجة عن العلاج «الإسهال»، مشيرة إلى أنّه يجب تناول الاطعمة والمشروبات الغنية بالصوديوم والبوتاسيوم، وتناول كمية من الماء أو السوائل بعد الإسهال لمدة 12 ساعة، إضافة إلى استشارة الطبيب المعالج إذا استمر الإسهال أكثر من 24 ساعة.