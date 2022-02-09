وزيرة الهجرة: عقد ورش عمل تحضيرية لتحديد محاور «مصر تستطيع 6»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تستعد لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تنعقد تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، والمقرر عقدها قريبًا، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطوير الصناعة أولويات استراتيجية الدولة المصرية

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه جرى عقد عدد من ورش العمل، التى أثمرت عن مخرجات تحضيرية، ومحاور ستُعتمد ضمن النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة».

وأوضحت «مكرم»، في بيان لها، أن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، مشيرة إلى أن «مصر تستطيع 6»، سيضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة.

دعوة مديري عدد من الشركات العالمية

وأضافت وزيرة الهجرة أن إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع، تسعى للاستفادة من خبرات وتجارب خبراء وعلماء المصريين بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء والنقل، ومناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخيCOP27، بجانب العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن جلسات وفعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريون، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهد مكاتب التمثيل التجاري في التعاون للتحضير لإطلاق فعاليات وجلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهى «مصر تستطيع بالصناعة».