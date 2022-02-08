منها «فيس بوك».. 5 قنوات لتواصل المصريين بالخارج مع «الهجرة»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المصريين العاملين والدارسين والمقيمين بالخارج، لحل أي مشكلات تواجههم بالدول المضيفة، وكي يشعرون بارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

لطرح الإستفسارات والمعوقات والشكاوى التى تواجههم

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان سابق لها، إلى سعى الوزارة لإطلاق مبادرات مختلفة، لإشراك المصريين بالخارج بها، واندماجهم مع الوطن الأم، من خلال المساهمة في المشروعات والمبادرات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والريف المصري.

وضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة، للمصريين بالخارج، أتاحت الوزارة عددا من القنوات الرسمية، التي يتمكن من خلالها المصريون بالخارج، من جميع الدول المضيفة التواصل مع وزارة الهجرة إلكترونيا، لطرح الاستفسارات والمعوقات التي تواجههم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، قنوات التواصل بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وفقا لما صدر عن الوزارة في بيان لها.

5 قنوات لتواصل المصريين بالخارج مع «الهجرة»

1- يمكن للمصريين بالخارج، التواصل مع وزارة الهجرة، من خلال البريد الإلكتروني التي خصصته «الهجرة»، لاستقبال شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج. وهو: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

2- يمكن للمصريين بالخارج، التواصل مع وزارة الهجرة، من خلال الاتصال على الخط الساخن للشكاوي، وهو 19787، والرقم 33036436 00202، ويتاح الاتصال على هذه الأرقام خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 5 مساء، وعقب الاتصال بهذا الرقم يتواصل معك فريق عمل لحل المشكلة.

3- التواصل مع وزارة الهجرة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، عن طريق إنشاء حساب على الموقع، وتقديم الشكوى، من خلال هذا الرابط.

4- التواصل مع وزارة الهجرة من خلال رقم الفاكس، وهو 33036437.

5- يمكن للمصريين بالخارج، التواصل مع وزارة الهجرة، من خلال زيارة الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».