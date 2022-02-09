أول تعليق من «كوثر زكي» عقب تكريمها من «الهجرة»: فخورة بما وصلت إليه

قالت الدكتورة المهندسة كوثر عبد الحميد زكي، رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها سعيدة بمنحها درع التكريم، حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإرسال الدرع إليها في الولايات المتحدة الأمريكية، تكريما لها على مجهوداتها.

أتمنى تقديم يد المساعدة لجميع المصريات بالخارج

وأشارت رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية، في حديثها لـ «الوطن»، إلى شعورها بالاعتزاز بما وصلت إليه، ونسبت الفضل فى ذلك إلى وطنها الأم مصر، وجامعتها التي درست بها، جامعة عين شمس بالقاهرة، وأضافت: «أتقدم للسفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر والامتنان، على هذا التكريم الكبير، الذي اعتز به، وعلى كل ما تبذله من أجل ربط المرأة المصرية المهاجرة بوطنها الأم مصر».

وأوضحت «زكي»، أنها تتمنى أن تقدم المساعدة لجميع المصريات بالخارج، وتكون عونا لهن في الدول المضيفة، وأن تعمل على ربطهن بوطنهن الأم .

تخرجت من جامعة عين شمس عام 1962

وقدمت رائدة الهندسة الكهربائية، بالولايات المتحدة الأمريكية شكرها إلى دینا شریف المديرة التنفيذية لمركز لاجتون التابع لجامعة MIT، والتي كانت سببا فى ترشيحها لهذا التكريم الذي تعتز به كثيرا.

ثم تطرقت «زكي»، للحديث عن رحلتها التي انتهت بمنصب رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عانت كثيرا لتحقق حلمها بالدراسة في أمريكا، على عكس رغبة والدها.

نشأت رائدة الهندسة الكهربائية، في محافظة القاهرة داخل أسرة بسيطة من 7 أبناء وكان والدها لا يؤمن بتعليم الفتيات، إلا أنها أصرت أن تسعى وراء تحقيق حلمها.

وأشارت إلى أنها أصرت على الالتحاق بكلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية، وتخرجت من جامعة عين شمس عام 1962، ثم تزوجت وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي عام 1969.

كما حصلت على لقب أول أستاذة هندسة بجامعة ميريلاند عام 1970، وتخصصت «زكي» في هندسة الميكروويف بما في ذلك تصميم موجهات الموجات الميكروية والرنانات والمرشحات.