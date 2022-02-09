«التموين»: مشاركة 1800 محل في الأوكازيون الشتوي 2022 حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022، إلى 1800 محل مشارك في تخفيضات التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري، حصيلة اليوم الثالث للأوكازيون الذي انطلق يوم الاثنين 7 فبراير، ويستمر لمدة شهر كامل حتى 7 مارس المقبل.

عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022

من جانبه، قال أحمد أبوالفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديريات التموين على مستوى المحافظات لا تزال تُصدر تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي.

المستندات المطلوبة للمشاركة في الأوكازيون

وأوضح «أبو الفضل» أن المستندات المطلوبة من المحلات وخطوات الحصول على تصاريح المشاركة في الأوكازيون، تتمثل في التالي:

- التوجه إلى مديرية التموين في نطاق المحافظة التابع لها المحل.

- تقديم صورة من رخصة المحل.

- تقديم صورة من السجل التجاري.

- تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

- إرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل -إن وجد- مع الطلب.

وجاءت محلات الملابس الجاهزة الأعلى مشاركة في موسم الأوكازيون الشتوي 2022 بتخفيضات وصلت حتى 50%، فضلًا عن إعلان عدد كبير من محلات الملابس عن سعر موحد عند 350 جنيهًا و150 جنيهًا لسلع أخرى، فيما جاءت محلات الأحذية والجلود في المرتبة الثانية، ثم معارض الأدوات المنزلية، وأيضا محلات الأجهزة الإلكترونية.

وأكد مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لكل محل الحق في إعلان نسبة التخفيضات التي يراها مناسبة له، موضحا أن الدخول في الأوكازيون ليس إجباريًا على المحلات.