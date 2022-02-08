800 محل تشارك في تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022 لليوم الثاني

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال التجارية المتوقع مشاركتها اليوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني لانطلاق الأوكازيون الشتوي 2022، متوقعا أن يشارك من 600 إلى 800 محل، وذلك تزامنا مع عدد المحال المشتركة في اليوم الأول للأوكازيون والذي بلغ 500 محل حصيلة اليوم الأول.

حملات يومية على المحال خلال مدة الأوكازيون الشتوي 2022

وأكد المهندس عبد المنعم خليل، أن قطاع التجارة الداخلية في الوزارة يشن يوميا حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية للتأكد من تقديم عروض حقيقية على أسعار السلع للمواطنين خلال الأوكازيون الشتوي2022، مطالبا المواطنين الاطلاع على سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

إعلان السعر قبل وبعد التخفيض إلزاميا

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، إلى أنه إلزاميا على كل محل مشترك في الأوكازيون أن يعلن عن ثمن السلعة قبل وبعد التخفيض، موضحا أن اشتراط المحل في الأوكازيون من تلقاء نفسه دون الحصول على تصريح من مديرية التموين يعد مخالفا أيضا على المحل.

وأضاف المهندس عبد المنعم خليل، أنه على المواطنين تجنب الشراء خلال فترة الأوكازيون من المحلات التي تعلن عن تخفيضات وهمية، مع سرعة إبلاغ وزارة التموين عن عنوان المحل وذلك على أرقام الهواتف الساخنة التالي: منظومة الشكاوي الحكومة والخط الساخن لها 16528، أو عبر جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

عقوبة التخفيضات الوهمية خلال الأوكازيون

وأشار خليل إلى أن العقوبة التي يقرها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على المحلات التي تعلن عن تخفيضات وهمية للمواطنين وإعلان أسعار غير حقيقية قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه بناء على يحكم به القاضي في القضية.