التموين: المهلة مفتوحة أمام المحلات لاستخراج تصريح الأوكازيون الشتوي

ينطلق غدا، الاثنين 7 فبراير، الأوكازيون الشتوي 2022، في جميع المحلات، ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك طبقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرة إلى أن غدا يعتبر اليوم الأول لبدء التصفية الموسمية الأولى لتخفيضات الشتاء 2022، حيث يستمر حتى 7 مارس المقبل.

تصاريح مشاركة المحلات مفتوحة طوال مدة الأوكازيون

من جانبه، قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المهلة مفتوحة أمام المحال التجارية المختلفة للحصول على تصريح الاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022، موضحا أن مديريات التموين على مستوى المحافظات تمنح تصاريح الأوكازيون لأي محل يتقدم بطلب الاشتراك في موسم التخفيضات الشتوية.

وأكد أبوالفضل، في تصريح لـ«الوطن» أنه لا يوجد مهلة حول استخراج مديريات التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن أي محل يستطيع أن يتقدم في أي وقت بطلب لمديرية التموين التابع لها لاستخراج إذن مشاركة في الدخول في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للرقابة على المحلات التجارية.

عدد المحال التجارية المتوقع مشاركتها في الأوكازيون

وحول عدد المحال التجارية المتوقع مشاركتها في موسم الأوكازيون الشتوي 2022، أشار مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مديريات التموين ستجري حصرًا بعد انتهاء الأوكازيون بعدد التصاريح التي تم استخراجها من كل مديرية على حدة للدخول في التخفيضات الشتوية، متوقعًا مشاركة عدد كبير من المحال خلال هذا الموسم.

وأضاف أبوالفضل أن الدخول في التخفيضات الموسمية غير مقتصر فقط على المحال التجارية لبيع الملابس، وإنما هو لأي محل تجاري في أي نشاط سلعي، مشيرا إلى أن أكثر المحال التي تستفيد من فترة الأوكازيون هي محلات الملابس والأحذية ومعارض الأدوات المنزلية.

وتشترط وزارة التموين على المحال التجارية تعليق صورة من تصريح الاشتراك في الأوكازيون في مكان واضح داخل المحل.