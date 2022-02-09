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«السيسي» يشهد حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

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محمد أبو عمرة
12:43 م | الأربعاء 09 فبراير 2022
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معربا عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

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