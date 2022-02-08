«حقوق الإنسان»: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية خطوة تاريخية

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من يوم الأربعاء، 9 فبراير 2022.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه الخطوة التاريخية، يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الثاقبة، ومنهاجيته الحقوقية، ويضيف خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتع كل مصري ومصريه بحقوقه كاملة دون أي تمييز، كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري.

دفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري

وأضافت أن الرئيس السيسي بقراره التاريخي، اليوم، قد أعطى أملا كبيرًا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصري، ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسى دعائمها، ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها.

الكفاءة وحدها معيار الترقي

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تدخل عصرًا جديدًا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز، بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، والكفاءة وحدها هي معيار الترقي.

وإذ يهنئ المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب المصري العظيم بتلك الخطوة التاريخية، التي قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون علي يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات اخري شجاعة تترجم ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس اثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتي ترسي دعائم الامن والاستقرار والتلاحم الشعبي وتحوله إلي واقع فعلي يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب.