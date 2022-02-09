تصديري الغذاء: أمريكا ثالث أكبر مستورد للمنتجات المصرية

قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية 4.1 مليار دولار، تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأكد خلال ندوة عقدت اليوم، حول نظام المزايا المعمم، للتصدير لأمريكا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعد ثالث أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021، بقيمة بلغت 223 مليون دولار تمثل 5.4% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، ومحققة نسبة زيادة 23%، مقارنة بصادرات عام 2020 التي بلغت 181 مليون دولار.

أبرز السلع المصدرة

وأضاف أن أهم السلع المصدرة النباتات الطبية والعطرية، بقيمة 39 مليون دولار، تمثل 18% من إجمالي الصادرات إلى أمريكيا في 2021، الخضار المجمد بقيمة 26 مليون دولار تمثل نسبة 12% من إجمالي الصادرات، محضرات الخضر والمعلبات، بقيمة 23 مليون دولار، تمثل 10% من إجمالي الصادرات، الفراولة المجمدة بقيمة 15 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، عصائر بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، أسماك بقيمة 12 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، زيوت ومنتجات عطرية، بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، خمائر بقيمة 10 ملايين دولار، تمثل 4% من إجمالي الصادرات، ملح بقيمة 8 ملايين دولار، يمثل 3.6% من إجمالي الصادرات.

سلع حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات

تابع أنه بالنسبة لأهم السلع التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، مقارنة بعام 2020، في المركز الأول الفراولة المجمدة، بقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار، ونسبة زيادة 202%، في المركز الثاني محضرات الخضر والمعلبات بقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار ونسبة نمو 69%، في المركز الثالث المولاس والعسل الأسود بقيمة زيادة 8 ملايين دولار، ونسبة نمو 143%، في المركز الرابع الخمائر بقيمة زيادة قدرها 7 ملايين دولار، ونسبة نمو 221%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة زيادة في الصادرات 6 مليون دولار ونسبة نمو 19%، الخضار المخلل بقيمة نمو بلغت 5 مليون دولار ونسبة نمو 215%، البصل المجفف بقيمة صادرات 4.3 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 4 مليون دولار ونسبة نمو 796%

عدد الشركات المصرية المصدرة

وقال الضوي، إن عدد الشركات المصرية المصدرة في عام 2021، بلغ نحو 279 شركة، كما بلغ عدد الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار نحو 55 شركة، وتمثل صادراتهم 84% من إجمالي الصادرات، موضحا أن حجم واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الغذاء في عام 2020، بلغ نحو 148 مليار دولار.