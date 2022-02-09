حيثيات مجازاة طالب متهم بالتحرش في جامعة حلوان: اعترف بالواقعة «مستندات»

أودعت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في رفض الدعوي المقامة من أحد الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان، والتي طالب فيها بوقف قرار الجامعة برسوبه عاما كاملا في الكلية على خلفية ضبطه في وضع مخل مع زميلته داخل الحرم الجامعي.

حيثيات المحكمة

وقالت المحكمة إن الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة في جامعة حلوان في العام الجامعي 2020/2019، ونُسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

مجلس التأديب الابتدائي

وأضافت: وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية، وتظلم المدعيّ من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وأحيل الأمر إلى المجلس الاستئنافي، الذي أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ 2020/11/22 بقبول استئناف المدعى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبًا في جميع مواد العام الجامعي 2020/2019.

تحقيق مع الطالب

وأشارت الحيثيات إلى محضر التحقيق الذي جرى مع المدعي، وأقر فيه بما نُسب إليه بشأن ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، ولم يُنكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر واعترف بفعلها، فضلاً عن اعتراف وإقرار زميلته المشاركة معه في الواقعة، وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة المدعي عنها، باعتبار أنها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة 124 من اللائحة المشار إليها، وصدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة من السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر بناءً على سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون.