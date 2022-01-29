طالبة بـ«تجارة حلوان» تطعن على استبعادها من الامتحان أمام مجلس الدولة

أقامت الطالبة آسيل تيمور، دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن قيدها للامتحان بالفرقة الرابعة كلية التجارة مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية من دون إعلان، نظرا لقرب موعد الامتحان، وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبي سالف الذكر، وما يترتب على ذلك من آثار.

تفاصيل الدعوى

وقالت الدعوى، إنّ الطالبة وصلت في دراستها بكلية التجارة خارجية بجامعة حلوان إلى السنة الرابعة في بداية العام الجامعي 2021/2022 بعد صدور نتيجة نجاحها في السنة الثالثة بكلية التجارة - خارجية، لكنها لم تتمكن من دخول الامتحان في الفصل الدراسي الأول «الترم الأول» لهذا العام حيث إنه بتاريخ 12/1/2022 في أثناء استلام رقم الجلوس الخاص بالطالبة تفاجأت بأنه مدون عليه «لاغي».

قرار غيابي ضد الطالبة

وتابعت، بأنها حينما سألت عن سبب تدوين كلمة لاغي على رقم الجلوس الخاص بها، علمت من قبل شؤون الطلبة بالكلية، بصدر قرار ضدها من مجلس تأديب بالكلية «غيابي» وماترتب عليه من إلغاء نتيجة نجاحها في السنة الثالثة، وقد ترتب على ذلك القرار رسوبها في السنة الثالثة جراء الشكوى المقدمة من أحد المدرسين إبان امتحان الفصل الدراسي الأول بالسنة الثالثة 2020/2021.

الطالبة تنكر الاتهامات الموجهة لها

وأوضحت أنه بعد القرار المشار إليه الذي صدر غيابيا، ولم تعلن به الطالبة لاتخاذ الإجراء القانوني تجاه ذلك القرار فما كان من الطالبة إلا أن تستأنف على ذلك القرار أمام مجلس التأديب بالجامعة، لا سيما حضرت الطالبة أمام مجلس التأديب الذي واجه الطالبة بالشكوى السابقة، والتي ادعى فيها مدرس أن الطالبة تحدثت بطريقة غير لائقة، وأنكرت الطالبة الاتهامات الموجهة؛ لأنها لم تقم بفعل أيا من هذه الاتهامات الموجهه إليها.