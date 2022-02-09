طارق عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل «راجعين يا هوى»

يبدأ الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم، تصوير مشاهده في مسلسل «راجعين يا هوى»، مع الفنان خالد النبوي، مشددًا على أنه متحمس للغاية في أول أيام التصوير.

طارق عبدالعزيز في أول مشاركة مع خالد النبوي في «راجعين يا هوى»

وقال طارق عبدالعزيز لـ«الوطن»، إن شخصيته في المسلسل مختلفة عما قدمه في أعمال سابقة.

وتعد مشاركة طارق عبدالعزيز، في مسلسل «راجعين يا هوى»، أول عمل يجمعه مع خالد النبوي، ومن المقرر عرض المسلسل خلال المارثون الرمضاني لعام 2022.

طارق عبدالعزيز بدأ من المسرح الجامعي مع خالد صالح

طارق عبدالعزيز بدأ مشواره الفني بالسينما، وقدم عدة أعمال ناجحة من خلال أدوار صغيرة، ولكنه لفت انتباه الجميع لموهبته، من خلال فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

وخاض «عبدالعزيز» أولى بطولاته في فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، والذي قدم فيه شخصية كوميدية لشاب طموح وصديق وفي وداعم لعائلته، وهي الشخصية التي تعبر عن العديد من الشباب، الأمر الذي لمس قلب كل من شاهد الفيلم واعترف بموهبته.

ومن أقرب أصدقاء طارق عبدالعزيز، في الوسط الفني، الراحل خالد صالح وخالد الصاوي، وجمعهم حب الفن من خلال المسرح الجامعة، كما رافق الراحل خالد صالح في رحلة علاجه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ومكث معه خلال رحلة علاجه في أسوان لأكثر من 21 يومًا، وانهار عندما سمع خبر انتصار المرض على رفيق الدرب ورحيله.