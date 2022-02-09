فاروق فلوكس عن غيابه الفني: «لما بنكبر في السن الطلب علينا بيقل»

وصل منذ قليل الفنان فاروق فلوكس، لحفل تكريمه بالمسرح القومي، وكان في استقباله إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

تكريم فاروق فلوكس بالمسرح القومي

وقال فاروق فلوكس، على هامش تكريمه: «تكريمي النهاردة هو تكريم لجيلي والتكريم جاء في شخصي وسبب لي سعادة عالية للغاية أن أكرم اليوم في المسرح القومي الذي كان يحمل اسم مسرح الأزبكية وأشكر القائمين على هذا التكريم أن يكون في حياتي قبل رحيلي وأشكر إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأفرح بما تقدمه من نشاطات وفي هذا العصر».

الفنان لما بيكبر في السن بيقل الطلب عليه

وعن اعتزاله الفن، قال الفنان فاروق فلوكس: «مش بإيدي الفنان لما بيكبر في السن بيقل الطلب عليه وخاصة لما بيكبر مش بيبقي بشكله ولحد دلوقتي محدش بيعرض عليا أي عمل علشان أقدر أحدد إذا كنت اعتزلت أم لا، ومن الممكن أن تكون ظروف فيروس كورونا السبب».

لم أحلم أن أكون أهم ممثل في مصر

وعن أعماله المسرحية القريبة إلى قلبه، أوضح أن يحب كل ما قدمه على المسرح في حياته؛ لأنه التزم بالآداب العامة، وذلك الأمر يسعده للغاية.

وعن تحقيقه لحلمه على طوال السنوات الماضية، تابع: «أنا كل حلمي أن أقدم عملا جيدا، وأكون ناجحا به، وكنت بحلم بحب الجمهور، ولكني لم أحلم أن أكون أهم ممثل في مصر».