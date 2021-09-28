فاروق فلوكس يعتذر لوالده: سامحني عشان غيرت اسمك

فاجأ الفنان فاروق فلوكس، حضور حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، وذلك في كلمته بعد تكريمه خلال الحفل، بتقديم رسالة اعتذار لوالده.

وقال فاروق فلوكس متأثراً: «عايز أعتذر لأبويا توفيق سيد، من بني مزار في المنيا، لأني اخترت اسمي الفني فلوكس، مش توفيق، الله يرحمه مات راضي عني لما شافني على خشبة المسرح».

فاروق فلوكس: عندي 3 عمارات.. هم أبنائي

وفي كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، قال الفنان فاروق فلوكس، إنه لم يجمع من الفن أي ثروة، ولكن ثروته الحقيقية عبارة عن ثلاث عمارات وهم أبناؤه الفنان أحمد فلوكس، وابنتيه يُسر وهبة فلوكس، معتبرًا إياهم أغلى شيء في الوجود.

أحمد فلوكس يدعم والده الفنان القدير

وحرص أحمد فلوكس على حضور حفل الافتتاح ودعم والده ومساندته لحظة تكريمه على مسيرة عطاء فني امتدت لـ 60 عامًا.

وكان من بين المكرمين في حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي، اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وحضرت الحفل الفنانة دنيا سمير غانم التي قامت بدورها باستلام التكريم، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، وعبرت عن اعتزازها وفخرها بتكريم والديها، وتأكيدها أن دعوات الناس ومحبتهم الخالصة هى التي تصبرهم على الحال الذي تمر به وشقيقتها إيمي بعد فراق والديها.

قدمت حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، الفنانة سهر الصايغ، وشارك الفنان حمزة العيلي بعرض مسرحي.

وتأتي الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح تحت عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، مع استهداف عرض نماذج متميزة، مما قُدم في قطاعات العرض المسرحي بمصر، بهدف تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر رسائل تنويرية لبناء الإنسان، والتنافس بين المبدعين من فنانين المسرح.