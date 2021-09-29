بعد تكريمه.. فاروق فلوكس: لولا ظروفي الصحية كنت وطيت بوست خشبة المسرح

فتح الفنان فاروق فلوكس، صندوق ذكرياته الخاصة، وحكى عن أبرز قصصه في مشواره الفني أثناء بدايته، ودخوله عالم التمثيل، وكواليس مسرحية سيدتي الجميلة مع الفنان فؤاد المهندس، وذلك ضمن ندوة تكريمه على هامش مهرجان المسرح القومي في دورته الرابعة عشرة، اليوم الأربعاء.

وقال فاروق فلوكس، إن إطلالته خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة، مساء يوم الاثنين الماضي، كان يستعد لها منذ 10 أعوام، مضيفًا: "البدلة البيضاء التي ظهرت بها ليلة الافتتاح ولحظة التكريم، جهزتها من الدورة الرابعة للمهرجان، وكل سنة أقول: «هيكرّموني السنة دي وألبسها، وكل شوية أفتح الدولاب وأقولها حقك عليّا».

المسرح يعطي لمن يؤمن به الحب وليس الأموال

وتابع: «لما كلموني عشان التكريم في مهرجان القومي للمسرح هذا العام، فتحت الدولاب وقلت للبدلةِ البيضاء زغردي».

واستطرد: «المسرح يعطي لمن يؤمن به الحب، ولا يعطي الأموال، المسرح يعني العطاء، وليس به مكان للنفسنة بين الزملاء والأصدقاء».

واستكمل: «أقسم بالله العظيم، لولا الظروف الصحية، كنت وطيت على الأرض، وقبلت خشبة المسرح». مؤكدًا أن الفنان المسرحي الحقيقي، يبدع بجد على خشبة المسرح.

وأعرب عن سعادته لدخوله المجال الفني وأنه يتمنى تقديم عمل من خلال فكرة تحمل اسم في "انتظار عيد الميلاد"، معلنا أنه يتمنى أن تظهر للنور قائلا: «تحدثت مع المخرج سمير العصفوري، ونفسي أختم به حياتي».

بداية انضمامه للتمثيل

وحكى فاروق فلوكس، عن انضمامه لفريق التمثيل، عن طريق طلب أحد أصدقائه، وبالفعل أدى مشهدًا ونجح كثيرًا، ودعمه الفنان أبوبكر عزت في بداية مشواره.

وعن العمل مع فؤاد المهندس، قال فاروق فلوكس: «لم يبق أحد عايش من مسرحية سيدتي الجميلة إلا أنا، واختلقتُ أنا وسيد زيان، اللزمات الخاصة بالحركة والضحكة في المسرحية». مختتمًا: «بهجت قمر كان كاتبًا من طراز نادر، ومبدع، وكان يكتب ويبدع في وسط الزحام».

يذكر أن ندوة تكريم الفنان فاروق فلوكس على هامش مهرجان المسرح القومي في دورته الرابعة عشرة، أدارها الفنان محسن منصور، وبحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان.