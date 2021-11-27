فاروق فلوكس: تأثرت بدموع رشوان توفيق.. ومش مصدق اللي حصل من بنته

دعم فاروق فلوكس الفنان رشوان توفيق، في الحالة التي يعيشها بسبب قضايا ضده من ابنته، ودخوله في حالة نفسية سيئة إثر هذه الأزمة، إذ قال «فلوكس» لـ«الوطن»، إنه لم يُصدق لهذا الخبر حتى الآن، لآنه كان يرى معاملة الفنان رشوان توفيق مع أبنائه بنفسه، حيث إنه رجل مهتم بعائلته وهو ملتزم ومنضبط طوال حياته، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي وصله لهذه الحالة».

فاروق فلوكس: على أبناء رشوان توفيق مراعاته في كبره

وأَضاف فاروق فلوكس أنه على أبنائه الوقوف بجانبه حتى إن كبر في السن، مُشيرًا إلى معاملة ابنته «يسر» معه، قائلًا: «أنا بنتي واخداني أعيش معاها عشان تراعيني.. عيب يحصل كدة في الأستاذ الكبير رشوان توفيق».

وطالب الفنان فاروق فلوكس ابنة رشوان توفيق بالتفكير في يوم الحساب، متمنيا أن ينتهي هذا الموضوع في أقرب وقت.

رشوان توفيق يكشف عن خلافات ابنته معه في برومو «واحد من الناس»

وكان الفنان رشوان توفيق، كشف عن الأزمة مع ابنته خلال ظهوره في برومو حلقته في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، التي يتناول فيها كشف أسرار وكواليس خاصة عنه، والحب في حياته وزواجه.

كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد والرؤيا التي رآها قبل وفاته، وتحدث للمرة الأولى عن أحزانه وأكبر مآسيه في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكائه أثناء الحلقة.