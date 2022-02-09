مسؤول بـ«الآثار»: الدولة مهتمة باكتشاف طريقة المصري القديم في التحنيط

مع اكتشاف بعثة تابعة للمعهد التشيكي لعلم الآثار والمصريات، خبيئة مواد للتحنيط، خلال أعمال الحفر الأثرية في الجزء الغربي لجبانة أبوصير، تعود للأسرة الـ26، وهي عبارة عن بقايا المواد التي كانت تُستخدم خلال عمليات التحنيط للمصري القديم، قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تهتم في الفترة الراهنة، بالبحث عن كيفية التحنيط وأصوله على غرار ما كان يفعله المصري القديم، مُشيرًا إلى أن جبانة أبو صير كانت منبعًا لاستخراج العديد من الممياوات خلال العامين الماضيين، موضحًا: «مرة طلعنا منها 100 مومياء ومرة 59 مومياء».

وأشار كبير الأثريين إلى أن الأسرة 26 وصلت لأعلى مرحلة من المهنية في أعمال التحنيط، لذلك فهي تلقى اهتمامًا كبيرًا، كاشفًا أن الوزارة مازلت في رحلة البحث عن المواد التي كانت تُستخدم في التحنيط، موضحًا أن أغلبها كانت مواد طبيعية وزيوت، لافتًا إلى أن التعاون مع البعثة التشيكية سيكشف الكثير عن خفايا المواد المستعملة في التحنيط.

اهتمام الوزارة من فترة الثمانينيات

وتابع «شاكر» أن الدولة منذ الثمانينيات وهي مهتمة بعمليات التحنيط، لذا بنت متحف التحنيط، به العديد من أدوات التحنيط، موضحًا: «في 2006 كان في دكتور اسمه ذكي إسكندر حنط وزة على الطريقة المصرية القديمة ومازالت موجودة حتى الآن»، معربًا عن أمله في أن تسفر الأوني المكتشفة حديثًأ عن نتائج جيدة بشأن عمليات التحنيط.

حرص الدولة على وجود آثريين مصريين في البعثات

وتابع أن الدولة حرصت على وجود خبراء ترميم وآثريين مصريين برفقة البعثات الأجنبية المتخصصة للبحث والحفر عن الآثار.

كان الدكتور مصطفى الوزيري أشار في تصريحات صحفية، إلى أن الأواني التي عُثر عليها، عبارة عن 4 أواني كانوبية مصنوعة من الأحجار الجيرية، وفارغة من الداخل ومنقوش عليها نصوص وكتابات باللغة الهيرغليفية، باسم صاحبها وهو «واح إيب»، ابن السيدة أوروتو، وسيجري تحليل محتويات الأواني عن طريق أساليب علمية حديثة.