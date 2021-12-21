تعكس عبقرية المصري القديم.. الشمس تتعامد اليوم على معابد مصرية «فيديو»

تشهد عدد من المعابد المصرية، اليوم، ظاهرة فلكية تدل على تفرد المصري القديم وتفوقه العلمي والفلكي بعدما نجح في تطويع أشعة الشمس لتتعامد في وقت بأكثر من 17 معبدا، حيث تتوجه أنظار العالم لمعبد الكرنك وتمثالي ممنون ومعبد قصر قارون بالفيوم ومقصورة معبد أبو سمبل، حيث تتعامد الشمس اليوم، حيث تقام احتفالات بالأقصر فيما اكتفت محافظة الفيوم بالإشارة إلى حدث التعامد إعلاميا.

معبد الكرنك

وقال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن كل عام يتم عمل احتفال خاص بتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، والذي يوافق يوم 21 ديسمبر من كل عام، وهذا العام تأثر الاحتفالية بعد حدث خاص وافتتاح طريق المواكب الملكية المعروف بطريق الكباش وتدفق السياحة بعد عام كورونا.

وزارة السياحة تنظم احتفالية

وأوضح أن المصري القديم اهتم كثيرًا بالفلك وبرع فيه، وتمكن بالعمارة المصرية القديمة بتطبيق العديد من الأمور الفلكية.

وتابع، أن تعامد الشمس على المحور الرئيسي ومن ناحية البوابة الشرقية للمعبد، يعود إلى بناء المصري القديم ذلك المعبد على هذا المحور، حينها ظهور الاهتمام بالفلك لدى المصري القديم، مؤكدًا أن وزارة السياحة والآثار بدأت في تنظيم احتفالية هذا العام بالتعاون مع محافظة الأقصر وهيئة تنشيط السياحة.

وتابع مدير عام آثار الكرنك، أنه سيتم تنظيم فعاليات كثيرة في الاحتفالية، بداية من استقبال جميع الضيوف من الساعة 6 صباحًا، والذي يعتبر ميعاد بدء تظاهر وتعامد أشعة الشمس، إضافة إلى وجود بعض الاحتفالات الشعبية بالمدخل الخارجي لمعبد الكرنك، موضحًا أن يسبق تلك الاحتفالات العديد من التجهيزات، لأن تلك الفعالية تلقى اهتماما أجنبيا ومصريا.