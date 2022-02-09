رئيس «العامرية للغزل»: منظومة تداول القطن نجحت رغم بعض الثغرات

قال مفرح البلتاجي، رئيس شركة العامرية للغزل ورئيس جمعية مصدري القطن السابق، إن منظومة تداول القطن التي تنفذها الحكومة، خطوة هائلة لتنظيم السوق.

وأوضح «البلتاجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاعتناء بالقطن المصري من جانب الحكومة التي شكلت لجنة تنفيذية من وزارات متعددة، خطوة تستحق الاحترام والتقدير.

ساهمت في القضاء على نحو 70% من سماسرة وتجار القطن

أضاف «البلتاجي» أن المنظومة بها بعض الثغرات التي يجب أن يجري سدها حتى تأتي بثمارها، مشيرا إلى أن منظومة تداول الأقطان، ساهمت في القضاء على نحو 70% من سماسرة وتجار القطن والحلقات الوسيطة المتعددة، مستدركا «لكن في نفس الوقت، لم يتم القضاء على الحلقات الوسيطة بشكل كامل».

ولفت إلى أنه لا يزال هناك بعض التجار، يجمعون الأقطان من الفلاحين والمزارعين بأثمان زهيدة، ثم يوردونها إلى الشركات بأسعار أعلى بكثير، يتربحون على حساب الفلاحين والمزارعين البسطاء، مؤكدا أن المنظومة لا تزال في الطور التمهيدي، بعد أن تم تدشينها في عام 2019، متوقعا أن تواصل النجاح خلال السنوات القليلة المقبلة.

تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان

وبدأت الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام ومسؤولي عدد من الوزارات، في تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بشكل تجريبي في 4 محافظات في سبتمبر 2019 قبل أن يتم إضافة 4 محافظات أخرى في سبتمبر عام 2020 ثم قرر مجلس الوزراء تعميم المنظومة في جميع انحاء الجمهورية منذ سبتمبر 2021.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام الأسبوع الماضي في بيان رسمي عن نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.