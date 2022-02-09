بريد الوطن.. نصائح من متابع لمحمد صلاح

شاهدنا اللقاء التليفزيونى الممتع للنجم العالمى محمد صلاح، مع عمرو أديب، ولاحظت أن النجم المحبوب يجلس خلال الحوار على مقعد بدون مسند خلفى للظهر، مما اضطره لإحناء ظهره إلى الأمام، بسبب الجهد الواقع على عموده الفقرى، كما لاحظت أنه أجرى اللقاء وركبتاه فى حالة انحناء للخلف، ولأن النجم محمد صلاح ثروة قومية، وقدوة للشباب، يرتبط تألقه فى الملاعب بارتفاع لياقته البدنية، أقدم له تلك النصائح البدنية النادرة للحفاظ على فقرات العمود الفقرى فى حالة استقامة دائمة، ومفاصل الركبتين فى حالة مرونة مستمرة، فطريقة الجلوس الصحيحة أن يكون الذراعان والمرفقان على استقامة مع المقعد، مع ضبط الكفين وإراحة الركبتين بفردهما إلى الأمام مع الانحناء الخفيف بقدر المستطاع وعدم التحميل على القدمين بوضع ساق فوق أخرى، وبالمناسبة أشعر بالشفقة على العمود الفقرى لطلبة المدارس وهم يحملون تلك الحقائب الثقيلة المرهقة على ظهورهم الناعمة، التى تسبب تقوس الظهر، والجسم ما زال فى مرحلة التكوين، إن التربية البدنية أساس النبوغ العقلى، وقديماً قالوا: «العقل السليم فى الجسم السليم»، والمهارات الحركية السليمة تكلفتها بسيطة، لكن فوائدها كبيرة، نتمنى أن تكون أسلوب حياة، لذلك أقترح أن تكتب على ظهر الكتب المدرسية تلك العبارة بسيطة المبنى، عظيمة المعنى «ارفع رأسك.. وشد ظهرك.. وافرد ركبتيك».

وجدان أحمد عزمى «المحامى»

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