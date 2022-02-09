بريد الوطن.. حل مشكلات حوض كامل الغربى يا محافظ القليوبية

نشكو نحن سكان منطقة حوض كامل غربى، التابعة لمنطقة القلج بمركز الخانكة فى محافظة القليوبية، من انعدام وسائل المواصلات الآدمية فى المنطقة، وتوجد بدلاً منها سيارات نصف نقل يضطر الأهالى لاستخدامها، وكذلك الطريق غير ممهد لسير السيارات بسبب جبال الأتربة والقمامة، كما أنه لا يوجد صرف صحى، ما يؤدى لانتشار الأوبئة والأمراض والروائح الكريهة التى تضر بصحة الأطفال والكبار على السواء، مع العلم بأن أكبر شركة معالجة لمياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر بجوارنا، ولا توجد بالمنطقة أعمدة إنارة بالشوارع، ولا نقطة شرطة، نناشد محافظ القليوبية، سرعة التحرك وإنقاذ نصف مليون مواطن تقريباً يعيشون بالمنطقة.

عن الأهالى: طارق فؤاد

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