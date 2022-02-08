بريد الوطن.. أنقِذ الجمعية الجغرافية المصرية يا رئيس الوزراء

الجمعية الجغرافية المصرية التى أنشأها الخديو إسماعيل عام ١٨٧٥، وتولى رئاستها الأمير أحمد فؤاد والخديو عباس حلمى الثانى قبل تولِّى حكم مصر، والتى تضم خرائط ووثائق تاريخية ومتاحف لا توجد فى أى مكان آخر، يقع مبناها الأثرى الفريد من نوعه معمارياً، بجوار مبنى مجلس الشورى فى شارع قصر العينى، وهى تناظر المجمع العلمى المصرى الذى تمت إعادة بنائه بعد أحداث 25 يناير 2011، يحتاج المبنى إلى ترميم وعناية كصرح علمى من صروح مصر الحديثة، وتم تكليف شركة «المقاولون العرب» بمعاينة مبنى الجمعية وعمل مقايسة للتكاليف. ونخشى ألا تكفى مواردنا تغطية نفقات الترميم، نناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنقاذ جزء عزيز من تاريخ مصر.

أ.د السيد السيد الحسينى

رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية

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