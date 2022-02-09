«الضرائب»: تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كل 5 سنوات

قال ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن تقدير القيمة الإيجارية، إجراء يتبع بعد الانتهاء من حصر وتقدير الوحدات السكنية، أو ما يسمى بالحصر الخمسي، ويجرِ كل 5 سنوات، وينشر في الجريدة الرسمية خبر إتمامه على مستوى الجمهورية، وتقدير الضريبة العقارية لهذه الوحدات.

السرجاني: حال كان الممول خاضع للضريبة يخطر بنموذج 3

أضاف «السرجاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه في حال كان الممول خاضع للضريبة، يجري إخطاره بنموذج 3، وفي حال كان لديه أية اعتراضات، على ما تقدره المصلحة تجاه وحدته السكنية، له الاعتراض، والطعن على تلك التقديرات في فترة أقصاها 60 يوم من إخطاره.

معرفة الضريبة المستحقة

وأوضح أن المواطن يصل إليه الإخطار، وفي حال كان يريد المواطن معرفه الضريبة التي سيجري تطبيقها عليه، فعليه التوجه إلى المأمورية المختصة لمعرفة الضريبة المستحقة عليه، «الإخطار يوصل للمنزل، وممكن توجه خلال الأيام المقبلة للممولين، علشان يلحقوا يعترضوا على القيمة التقديرية عليه».

وأكد أنه في حال أراد الشخص الطعن على القيمة الإيجارية، فعليه تقديم طعن للمأمورية المختصة على القيمة الإيجارية التي قدرت عليه من قبل المأمورية، ويجري النظر في مثل تلك الطعون، عبر لجنة مختصة يرأسها مستشار من هيئة قضايا الدولة، «بعد النظر إما نثبت القيمة الإيجارية عليه، أو يقللها أو يعليها، حسب ما تترائى له، والمصلحة بتكون دقيقة جدا في احتساب القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية، وفي الغالب بتخفض».