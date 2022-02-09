عاجل.. الضرائب العقارية تنتهي من تقدير «القيمة الإيجارية» للمباني

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن إتمام إجراءات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وما في حكمها، فيما يُعرف بـ«التقدير الخمسي»، بنطاق محافظات الجمهورية، طبقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

الضرائب العقارية: يجب السداد فور الإخطار بالقيمة الإيجارية والضريبة المستحقة

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر صباح اليوم، إعلان مصلحة الضرائب العقارية عن «إتمام التقدير»، ملزمة المكلفين بأداء ضريبة العقارات المبنية، وما في حكمها سواء مالك أو مستغل أو منتفع المبادرة بسداد الضريبة اعتباراً من أول يناير 2022، طبقاً لأحكام القانون فور إخطارهم بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة.

المصلحة: يمكن الطعن على القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً

وتابعت: «وللمكلفين بأداء الضريبة حق الطعن على القيمة الإيجارية المُقدرة خلال 60 يوماً التالية للإخطار بهذا التقدير، وذلك بالتوجه للمأمورية المختصة التابع لها العقار، أو لمديرية الضرائب العقارية، والتقدم بالنموذج المُعد لذلك».