السيد القصير من الرياض: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام حاليًا في العاصمة السعودية «الرياض».

أكد «القصير»، أن الزراعة المصرية تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة وتلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنها القطاع المعني بتوفير الغذاء للمواطنين وتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض «القصير» التجربة المصرية في مجال الثروة السمكية حيث استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في غليون والفيروز والديبة.

كما عرض «وزير الزراعة» جهود الدولة المصرية في مجال تطوير البحيرات وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مجال الثروة السمكية وإحكام الرقابة من خلال إصدار قانون تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والذي يتضمن الكثير من المواد التي تنظم آليات الصيد الحديث والتتبع والرقابة وتوفير المعلومات.

رقابة على الثروة السمكية

كما أشار وزير الزراعة إلى وجود أكثر من مؤسسة تتولى الرقابة على الثروة السمكية في مصر مثل جهاز سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإضافة إلى امتلاك مصر لمجموعة متميزة من المعاهد العلمية البحثية والمعنية بالبحوث التطبيقية في مجال الثروة السمكية مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعمل أبحاث الثروة السمكية وكذلك المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالإضافة إلى استحداث كلية متخصصة في الثروة السمكية بجانب البرامج والأقسام الموجودة في كليات الزراعة والطب البيطري كل ذلك بهدف توفير خريجين على قدر عالي من الكفاءة في مجال الثروة السمكية.

القصير يشيد بمناخ الاستثمار الزراعي في مصر

وزير الزراعة أشاد أيضا بمناخ الاستثمار الزراعي في مصر خاصة في مجال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الأول أفريقيا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج البلطي.

وأشار «القصير» إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين وكذلك المبادرات التمويلية الميسرة التي يقدمها الجهاز المصرفي المصري إلى المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي المتكامل.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حالياً في المعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض يرافقه الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكيةوعلى هامش المعرض سوف يلتقي القصير بالعديد من السادة وزراء الزراعة والمسؤولين عن الثروة السمكية بالدول المشاركة ويبحث معهم آفاق التعاون المشترك بين مصر وتلك الدول.