دعاء ركوب السيارة.. هكذا كان يدعو النبي عند سفره

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن دعاء ركوب السيارة، يستحب أن يردده المسلم عند تحركه بالسيارة أو عند السفر، كما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول دعاء السفر، موضحًا في دعاء ركوب السيارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند وضعَ قدمه في الرِّكابِ قالَ بسمِ اللَّه ثلاثًا، فلمَّا استوى على ظهرِها قالَ: الحمدُ للَّه، ثمَّ قالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثمَّ قالَ: الحمدُ للَّه ثلاثًا، اللَّهُ أكبر ثلاثًا، سبحانكَ إنِّي قد ظلمتُ نفسِي فاغفر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنت.

دعاء ركوب السيارة

وأوضح الأطرش أن دعاء ركوب السيارة أو الدابة ورد في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ»، مشيرا إلى أنه من بين الأدعية التي يمكن الدعاء بها كدعاء ركوب السيارة، «اللّهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللّهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمّة اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المُنقلب».

دعاء السفر

وأشار إلى أنه يستحب أن يردد المسلم في دعاء ركوب السيارة، أو عند السفر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير اللّهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللّهم ازدوِ لنا الأرض وهوِّن علينا السفر، ويقال أيضًا في الدعاء عند ركوب السيارة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ويُستحب أيضًا الدخول بالقدم اليمنى ثم قراءة الفاتحة مع المعوذتين وآية الكرسي في البداية ثم يتم تشغيل بعض من آيات الذكر الحكيم داخل السيارة سواء عبر الهاتف المحمول أو عبر المسجل.