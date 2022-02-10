الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بعد نفي عودتها لحسام حبيب: «غلبتينا»

هجوم شديد واجهته المطربة شيرين عبد الوهاب بعد بيان أصدرته نفت فيه رجوعها لطليقها الفنان حسام حبيب، وقال لها أحد المتابعين: «غلبتينا معاكي».

تفاصيل بيان شيرين

وأصدرت شيرين بيانا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيه: «‏تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات لهذا كله، وهمها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب

وانهالت تعليقات الجمهور علي بيان شيرين، وقال حساب اسمه «هيفاء»: «انتي روجتي لحياتك وخليتيها محتوى للرأي العام لا تلومي الناس إنها بتنشر قصة حياتك الزوجية، مش هما الي طلعو وصرحو وبكو و انهارو وعملو تريند، مع كامل احترامي ليكي انتي فنانة وبنحبك، بس لا تحملي المسؤولية للناس، وانتي السبب، كنتي خليتي مشاكل حياتك الشخصية في السر بدون الظهور للرأي العام».

وقال حساب آخر: «والله يا ست شيرين انتي غلبتي جمهورك معاكي، وعمرك م قلتي الحاجه دي كذب وطلعت كذب، كلوو بيبقي صح، وتبقى الإشاعه حقيقه، شيرين لو القصه دي طلعت بجد تأكدي إن كل جمهورك حيقلل من حبو ليك، واللي يفضل معاكي ده أكيد ما بيحبك».

وأضاف تعليق آخر: «تمام طيب يوسف دندش قال إن شيرين عبدالوهاب رجعت لحسام حبيب بناءً على أنه اتصل بيكي على الموبايل فحسام رد، حسام بيرد على موبايلك ليه يا فنانه، الجمهور يحب يعرف؟»

متابع آخر اعتبر أن مسألة عودتها لطليقها أمر يخصها بمفردها، وقال: «رجعتي أو لا هذا شيء يخصك وحدك، ومنك بحاجة تبرري أو تنفي، بالأخير هيدي حياتك وبظن ما حدا مصدق هالبيان».