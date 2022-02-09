وفاة ابن الفنان عادل الفار: شعر بآلام في صدره

كشف محمود الفار، مدير أعمال الفنان عادل الفار، عن وفاة نجل الأخير «شادي»، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، بشكلٍ مفاجئ.

وقال محمود الفار، في تصريح لـ«الوطن»، إن شادي نجل الفنان عادل الفار، شعر بآلام في صدره بشكلٍ مفاجئ، أمس الثلاثاء، وجرى نقله للمستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، موضحًا أنه جرى إنهاء مراسم الدفن فضلًا عن استقبال العزاء على المدافن.

آخر كلمات الراحل: هو أنا عايش ولا مت

يذكر أنّ آخر كلمات شادي، نجل عادل الفار، كانت قبل أيام من وفاته، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «هو فيه إيه؟.. الدنيا جرى فيها إيه؟.. هو أنا عايش ولا مت ودخلت النار حد يرد عليا؟.. حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعًا الأهم المصالح الطالعه وقتها إنما دلوقتى الوقت اللى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبي الصاحب لما يبيع صاحبه ويحلقله».

حالة صداقة جمعت بين عادل الفأر ونجله الراحل

وكانت هناك حالة من الحب والصداقة الشديدة تجمع بين عادل الفار، ونجله الوحيد شادي، حيث كان يستغل الأخير، أي فرصة ليُبدي حجم حبه الشديد لوالده، حيث كتب قبل أيام، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: «عادل الفار نجم الكوميديا عادل الفار ابن البلد الراجل الجدع عادل الفار رب الأسرة اللى قد المسئولية اللى عمره ما حد طلب منه حاجة واتأخر عنه».