«colibri» سفنجة طبية تحسم منافسة حلقة اليوم من برنامج «الفرصة»

استطاع مشروع «colibri» الطبي، حصد جائزة حلقة الليلة من برنامج «الفرصة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON الفضائية، مساء الأربعاء، بعد منافسة شرسة مع مشروعي Tobadaa السياحي، وتطبيق DISCO، إذ حصل على نسبة تصويت 82.5%.

الشركات المتنافسة اليوم أبهرت لجنة التحكيم في حلقات «الأوديشن»

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن الشركات المتنافسة اليوم، 3 شركات أبهرت لجنة التحكيم في حلقات «الأوديشن»، موضحة «منهم سفنجة طبية هي الأعلى على الامتصاص، ومنصة توصل السياح بالمرشدين السياحيين، وتطبيق تضع عليه فواتيرك ويعرض لك أماكن العروض».

مؤسسي شركة «Colibri»

موسى السيد، أحد مؤسسي شركة «Colibri»، قال إن هذه الشركة قام عليها مجموعة من العلماء، بغية إنقاذ مجموعة كبيرة ممن يتعرضون للحوادث، إذ أن المشروع عبارة عن سفنجة طبية الأعلى في العالم تعمل على امتصاص الدماء، مشددًا على أنه رغم أن الحوادث تؤدي لنزيف كبير، إلا أنه لا زال حتى الآن يتم الاعتماد بشكل كامل على الشاش والقطن برغم ضعف قدراتهما على الامتصاص، وحتى الآن ليس بوسع القطن والشاش إيقاف النزيف، وابتكارهم يساعد الأطباء في هذه الظروف.

مؤسسي تطبيق tobadaa

أما أحمد حامد، أحد مؤسسي تطبيق tobadaa، فقال إن التطبيق يعمل على تحقيق نقلة في قطاع يشكل مورد مهم من موارد الدخل القومي وهو قطاع السياحة، إذ يوفير فرصة للسائحين لحجز مرشدين سياحين بسيارتهم الخاصة، وهناك إمكانية لحجز رحلات في أكثر من 13 دولة عبر أكثر من 350 مرشدًا سياحيًا بأسعار أقل من الموجود في السوق بنسبة 30%.

مؤسس منصة «disco» الذكية

قال ياسر البنداري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «disco» الذكية، إن المنصة تعمل على تنظيم المدفوعات والمشتريات الأسرية بشكل شهري، إذ يُساعد التطبيق عبر تصوير فواتير المشتريات الشهرية من معرفة أفضل العروض بأفضل الأماكن لمستخدم التطبيق بما يساعد المواطن على ضبط ميزانية منزله، فضلًا عن فرصة للحصول على «كاش باك» على قيمة كافة الفواتير يمكن صرفه كاش أو من أي منظومة تحويل إلكترونية، مؤكدًا أن هناك تطبيقات متشابهة بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف طبقة معينه فقط.