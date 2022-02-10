«ريان الليبي».. أهم المعلومات عن الطفل هيثم الذي توفي في البئر

بينما كانت أنظار العالم تتجه إلى المغرب، حيث مأساة الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر، كان هناك طفلًا آخر أعاد نفس المأساة التي أدمت القلوب، لكن هذه المرة كانت الواقعة في ليبيا.

وبدأت الواقعة عندما كتب والد طفل ليبي يدعى «هيثم» منشورا طويلا على «فيسبوك» يريد أن يعرف مصير ابنه، في أمر مشابه لوالد الطفل ريان الذي كان يبحث عن طفله في البداية وظن أنه مخطوفا.

ريان الليبي

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات المتوافرة عن الطفل هيثم الذي اشتهر بـ«ريان الليبي».

توفي الطفل هيثم مسعود مساء يوم الأحد الماضي.

كانت وفاته قبل يوم واحد من وفاة الطفل ريان وبعد يوم من الوصول إلى جثمانه.

كان والده يبحث عنه ويريد من يساعده بأية معلومات للوصول إليه.

الطفل تبين أنه توفي إثر سقوطه في بئر.

تقع البئر التي سقط فيها الطفل هيثم في المنطقة الشرقية بليبيا.

المفارقة أن البئر كانت تقع داخل أحد المساجد بالمنطقة المذكورة.

ذكرت قصة الطفل هيثم الليبيين بواقعة سقوط الطفل المغربي ريان.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع واقعة الطفل هيثم.

أطلقت عليه منصات التواصل الاجتماعي لقب «ريان الليبي».

أعلنت وزارة الصحة الليبية أنه عثر عليه متوفيًا بعد 5 أيام.

قالت وزارة الصحة إن الطفل توفي لأسباب طبيعية.

أوضحت وزارة الصحة الليبية أنه توفي نتيجة الجوع والعطش.

وفاة ريان أحزنت القلوب في العالم

وسببت وفاة الطفل المغربي ريان حالة من الحزن في مختلف دول العالم وخصوصا في الشارع المغربي والعالم العربي، إذ كان الجميع يمني النفس بأن يخرج الطفل الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر من البئر حيا.

لكن كانت المفارقة أن الطفل ريان الذي قضى في البئر 5 أيام مات، فيما لم تعلن السلطات ذلك إلا بعد إخراجه من البئر.