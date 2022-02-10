الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.0% خلال يناير 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانا، يوضح فيه معدلات التضخم لشهر يناير الماضي، موضحا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 119.1 نقطة، مسجلا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره 1.0% عن شهر ديسمبر الماضي.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار: مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.0%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -0.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة -0.3%.

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معدل التضخم السنوي

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8.0% لشهر يناير 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق.

أولا: التغير الشهري (شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 2.6% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%.

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%.

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%.

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%.

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.0%.

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%.

بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -0.2%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.3%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 0.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 0.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%.

سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضا قدره -0.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة -0.3%.

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.5%.

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ثانيا: التغير السنوي (شهر يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 14.0% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 34.8%.

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 19.0%.

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 17.1%.

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 14.7%.

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 11.5%.

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.3%.

ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 8.1%.

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 6.6%.

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 5.6%.

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.3%.

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.2%.

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 3.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 3.1%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.3%.

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 3.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 7.6%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 4.8%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 4.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 3.4%، مجموعة الأقمشة بنسبة 2.7%، مجموعة الأحذية بنسبة 2.4%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 5.0%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 10.9%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 3.6%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 2.6%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.2%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.6%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 3.0%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 5.7%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.8%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 3.4%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.8%، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 2.8%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.6%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 3.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 7.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 6.2%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.2%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 4.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 13.2%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 6.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.5%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%.

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 11.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 14.2%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 11.8%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 6.3%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 3.1%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 1.5%.

سجل قسم التعليم ارتفاعا قدره 13.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة 14.7%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 9.9%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 4.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 2.6%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 3.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 4.6%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 3.6%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.4%.