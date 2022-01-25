وكيل خطة النواب يطالب بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، كما انتقد عدم حضور رئيس الجهاز في اجتماعات اللجنة عند مناقشة تقارير الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

آخر تعديل على القانون 1998

وشكر وكيل لجنة الخطة والموازنة، الزملاء في الجهاز المركزي للمحاسبات على مجهوداتهم الكبيرة المبذولة على مستوى الجمهورية لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، متابعًا أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر في عام 1942، وحصلت العديد من التعديلات عليه آخرها عام 1998 بالقانون رقم 157، وكل الوزارات والجهات الرقابية تعيد النظر في قوانين إنشائها، فلماذا لم يعدل الجهاز قانونه.

وتساءل وكيل الخطة والموازنة، هل خلال الـ24 سنة دول نفس الآليات التي كانت تستخدم في الرقابة تصلح الآن؟، مضيفًا: «لا استحالة، هذا أمر مهم جدا، لتطوير أداء الجهاز وتعظيم دوره الرقابي».

سالم: تعديل القانون سيعزز من كفاءة وتطوير أداء العاملين

وتابع سالم: «عتابي على قيادات الجهاز أننا منذ سنوات نسمع عن تعديل القانون ولم يحدث شيء، يجب تعديل القانون لأن ذلك سيعزز من العمل نفسه ومن كفاءة وتطوير أداء العاملين بالجهاز للقيام بالدور الرقابي اللازم، فبيئة وخصائص ووسائل واليات وظروف العمل تغيرت، وهناك حاجة لقانون جديد لمواكبة الأوضاع الحالية والتطورات والتغيرات الكثيرة التي طرأت علي نظم وأساليب العمل».

واستطرد سالم: «أنا نائب في المجلس منذ 7 سنوات، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لم يحضر ويشرفنا في المجلس ولا مرة، فالجهاز يعد تقارير رائعة وعظيمة ويبذل جهودا كبيرة، ونتمنى حضور رئيس الجهاز أثناء مناقشة تقارير الجهاز والاستماع له بالجلسة العامة».

رئيس اللجنة: آن الأوان لتعديل أحكام قانون الجهاز المركزي

وأكد ممثل الجهاز، على أن هناك حاجة بالفعل لتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمعالجة بعض الأمور.

وبشأن مسألة عدم حضور رئيس الجهاز في مجلس النواب، قال ممثل المركزي للمحاسبات: رئيس الجهاز يكن كل تقدير واحترام لمجلس النواب، لما تأتي الدعوة بتطلب حضور رئيس الجهاز أو من ينوبه.

واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع وكيل اللجنة مصطفى سالم، قائلا: «آن الأوان لتعديل أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية».

وقال النائب أحمد علي إبراهيم: «أتفق مع النائب مصطفى سالم في ضرورة حضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماعات اللجنة في مناقشات تقارير الجهاز، فعدم حضور رئيس الجهاز أصبح كأنه نمط، لابد من حضوره، ونقدر أن بعض الأوقات تكون لديه ارتباطات ولكن ذلك ليس معناه عدم الحضور نهائيا».