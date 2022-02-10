توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الفضة لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

أكد معهد الفضة العالمي أن توقعات الطلب على الفضة واعدة بشكل استثنائي لعام 2022، ومن المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الفضة إلى مستوى قياسي عند 1.112 مليار أوقية في عام 2022.

معهد الفضة: ارتفاع الطلب على السبائك 13% في 2022

وأضاف «المعهد» في تقرير له أنه من المتوقع أن يقفز الطلب على الاستثمار المادي للفضة «الذي يتكون من مشتريات السبائك والسبائك الفضية» بنسبة 13% في 2022، محققًا أعلى مستوى له في 7 سنوات، ومن المتوقع أيضًا أن يزداد استخدام الفضة في المجوهرات والفضيات في 2022 بنسبة 11% و21% على التوالي».

وتابع «المعهد العالمي»: «ستدعم ظروف الاقتصاد الكلي والجيوسياسية أسعار المعادن النفيسة بشكل عام في النصف الأول من هذا العام. ومع ذلك، بمجرد أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر وضوحًا، تصبح توقعات الأسعار أكثر صعوبة».

وأوضح أنه يجب أن يتمتع الاستثمار المادي الفضي بمكاسب مضاعفة في 2022 ليصل لأعلى مستوى في 7 سنوات، ومن المفترض أن يشجع عدم اليقين المستمر على مستوى الاقتصاد الكلي، والضغط التضخمي المتزايد، مستثمري التجزئة على البحث عن الفضة المادية للحفاظ على الثروة.

24.8 دولار.. متوسط سعر الفضة للعام الجاري

وتوقع معهد الفضة العالمي، أن يبلغ متوسط سعر الفضة السنوي لعام 2022 نحو 24.80 دولارًا، أى أقل 1% من متوسط سعر 2021 البالغ 25.14 دولارًا، ومع ذلك، فإنها ستظل تمثل متوسطًا سنويًا مرتفعًا تاريخيًا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي المعروض العالمي من الفضة بنسبة 7% في عام 2022، والمساهم الرئيسي هو إنتاج مناجم الفضة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 7% إلى أعلى مستوى في 6 سنوات هذا العام، لا سيما من العديد من العمليات الحالية الكبيرة وبدعم من المشاريع الجديدة الكبيرة.