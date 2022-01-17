سوق الذهب تترقب رفع «الفائدة» في مارس.. وارتفاع أسعار الأوقية عالميا

حافظت أسعار الذهب عالمياً على مكاسبها يوم الاثنين، مع توقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لتتوج المكاسب، فمع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1820.50 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1820.50 دولارًا، وفق البورصة العالمية للمعادن.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب وسيلة تحوط تضخمية، فأنه حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ارتفاع أسعار الفضة 0.2% عالمياً

وارتفعت الفضة الفورية 0.2% إلى 23.00 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 973.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1889.68 دولارًا.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عامين الأسبوع الماضي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.

وينصب التركيز الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 25 إلى 26 يناير بعد أن أشار صناع السياسة إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة في مارس لترويض التضخم.

ترقب لـ«أسعار الفائدة» الأمريكية في مارس

مذكرة بحثية لـ«كومرتس بنك»، أشارت إلى أنه «من المرجح أن يمتنع المشاركون في السوق عن شراء الذهب قبل رفع سعر الفائدة الأول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي».

وأضافت المذكرة: «ربما يأملون في أن يمنحهم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل إشارات أكثر والاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة رفع أسعار الفائدة في مارس».

وقال رئيس إستراتيجية أسواق السلع الأساسية في بنك الصين الدولي، شياو فو، بحسب المذكرة: «تشديد السياسة النقدية يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الذهب، ولكن على الرغم من أن الذهب كان صامدًا بشكل جيد للغاية، أعتقد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تزال عند مستويات مرتفعة».