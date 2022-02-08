5 أسباب تدفعك لشراء الفضة أكثر من الذهب

تعد الفضة استثماراً مقبولاً لدى البعض، لأنها وسيلة للتحوط ضد تقلبات العملة، وهناك العديد من الأسباب التي توضحها مذكرة بحثية لـ«ستريت وايس» للأبحاث، تدفع الأفراد نحو الاستثمار في الفضة، وتحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، من بينها أنهم لن يكونوا بحاجة لمبالغ كبيرة لاستثماراتهم.

استثمار منخفض المخاطر

هناك العديد من أنواع الاستثمار في الفضة، ولكن أكثرها شيوعًا هو السبائك الفضية، حيث تحتوي السبائك على 99.5% من الفضة النقية على الأقل ويمكن أن تأتي بأوزان وأحجام مختلفة، ونتيجة لذلك، يميل سعر الفضة إلى الزيادة في كثير من الأحيان، وقد ازدادت شعبية السبائك الفضية على مر السنين لأنها استثمار منخفض المخاطر ولا يعتمد على عوامل خارجية مثل الأسهم أو السندات التي قد تتأثر بالانكماش الاقتصادي، ويعتبر أيضًا مخزنًا للقيمة، مما يعني أنه يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد التضخم.

معدن ثمين سهل البيع

بحسب مذكرة بحثية لـ«ستريت وايس» للأبحاث، فإن سعر الفضة يرتبط بالعرض والطلب، مما يجعل هذا النوع من الاستثمار في المعادن الثمينة سهلًا في البيع، كما تعد الفضة أيضًا أحد المعادن النادرة على وجه الأرض، مما يعني أنه سيكون هناك دائمًا بعض الطلب عليها.

قيمة الفضة منخفضة مقارنة بالذهب

بحسب المذكرة، تعد الفضة من فئة الأصول التي لم تتأثر تاريخيًا بالانكماش الاقتصادي، وهذا يجعلها استثمارًا قيمًا لأي شخص يريد التحوط ضد انخفاضات وتقلبات السوق، كما لن يكلفك الاستثمار في الفضة ما يقرب من تكلفة الأنواع الأخرى من الاستثمارات كالذهب، بالإضافة إلى ذلك، سوف يمنحك عوائد أعلى.

عائد سريع للغاية

كثير من الناس يشترون الذهب المادي لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية، أو يشترون الأسهم في سوق الأوراق المالية، أو يشترون العقارات، لكن هذه الأنواع من الاستثمارات يمكن أن تكون باهظة الثمن وغالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً لرؤية أي أرباح كبيرة، لكن باستخدام الفضة، يمكنك الاستثمار بأدنى حد من المبالغ، فإذا استثمرت 500 دولار، فمن الممكن أن تحقق ربحًا يزيد عن 300 دولار بعد ثلاثة أشهر فقط، بحسب المذكرة.

حماية من التضخم

أحد أكبر الأسباب التي تجعل الناس يستثمرون في الفضة هو عامل التضخم، وهذا يعني أنه من خلال الاستثمار في الفضة، يمكنك حماية مدخراتك وكسب عائد بمرور الوقت، حيث كانت الفضة تاريخياً واحدة من أفضل الاستثمارات في الحماية من العوامل التضخمية، على سبيل المثال، إذا كان لديك 100000 دولار تم توفيرها في عام 1913، فستكون قيمتها فقط 2700 دولار اليوم عند تعديلها وفقًا للتضخم، لكن إذا استثمرت هذه الأموال في الفضة، فستكون قيمتها 11500 دولار اليوم، هذا لأنه، على عكس الأسهم والأصول الأخرى التي يمكن أن تنخفض في بعض الأحيان، سيكون للفضة دائمًا بعض القيمة.