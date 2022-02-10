توجيه بتحرير الطفل فواز بشكل أمني بعد تعثر الحل سلميا واختفاء العصابة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن هناك توجيهات بإنهاء قضية الطفل السوري فواز القطيفان بشكل أمني مع استمرار تعثر حله بشكل سلمي، لافتا إلى أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام مع افتضاح أمر العصابة التي طلبت فدية في الأيام الماضية، وعلى الرغم من ذلك لم يتواصل أي من العصابة مع أسرة الطفل منذ الإعلان عن جمع الفدية عقب تحديد العصابة موعدا لها.

وتصدر فواز منصات التواصل الاجتماعي واجتذب اهتمامها في ظل المخاوف من أن تقوم العصابة الخاطفة بقتله.

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عائلة فواز قطيفان تنتظر اتصال العصابة

ذكر «المرصد السوري»، في بيان له، اليوم الخميس، أن عائلة الطفل فواز تنتظر من الخاطفين التواصل معهم، لاستلام الطفل المختطف، في حين لم يتلقوا الرد حتى الآن، لافتا إلى انتهاء مهلة تسليم الفدية، أمس الأربعاء، إلا أن الاتصال مع العصابة لا يزال مقطوعا حتى هذه اللحظة، دون وجود تفاصيل إضافية، رغم نجاح الأسرة في جمع المبلغ بالكامل.

وأرجع «المرصد» عدم اتصال العصابة بأسرة الطفل إلى مخاوفها من أن تكون الاتصالات مراقبة، وفي حال تواصلوا مع الأسرة تتدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، خاصة أن الحكومة تتدخل في القضية مع تحولها إلى قضية رأي عام.

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400 مليون ليرة سورية لتحرير فواز

تبلغ قيمة الفدية التي طلبتها العصابة لتحرير فواز القطيفان 400 مليون ليرة سورية والذي تمكنت الأسرة من جمعها من أبناء عشيرة القطيفان داخل منطقة درعا أو خارجها، ويبقى الأمر متوقفا على اتصال من العصابة لتسليمها المبلغ مقابل استلام الطفل.

وكان عم الطفل فواز، قد صرح بأنه خطف خلال توجهه إلى المدرسة، وله 3 شقيقات، لافتا إلى أن العصابة أشارت إليه تحديدا، ما يعني أن هناك شبهة تعمد في الأمر.