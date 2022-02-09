عائلة فواز القطيفان تنتظر اتصالا من العصابة لدفع الفدية

أكد مصدر بعائلة الطفل السوري المختطف فواز القطيفان، أن العصابة الخاطفة للطفل، لم تتواصل مع الأسرة حتى الآن بشأن كيفية تحرير طفلهم، خصوصا بعد جمع مبلغ الفدية المطلوب أمس الأول، عقب نشر فيديو من العصابة يظهر فيه فواز.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه خلال تصريحاته لـ«الوطن» أنه حتى الآن لا جديد في قصة اختطاف فواز، تم جمع مبلغ الفدية، وتنتظر الأسرة التواصل مع العصابة لتحديد كيفية دفع الفدية التي طلبتها العصابة.

وذكر المصدر، أنه يخشى أن يصاب فواز بأي ضرر من قبل العصابة الخاطفة، خصوصا مع افتضاح أمرها بشكل غير مسبوق، وأصبحت قضية الطفل فواز حديث العالم العربي كله.

مخاوف على فواز القطيفان من الموت مثل «ريان» المغربي

وتصدرت قصة اختطاف الطفل السوري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد نشر العصابة الخاطفة له لقطات مصورة للطفل وهو يتعرض للتعذيب، كنوع من الابتزاز لأسرته كي تدفع مبلغ الفدية المطلوب.

ولعل ما رفع حالة الاهتمام بقصة فواز القطيفان هو حادث وفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر الأسبوع الماضي، وقضى نحو 5 أيام بداخلها قبل أن يتوفاه الله، وسط حالة من التعاطف العربي والعالمي غير المسبوق.

وخرجت العديد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمساعدة الأسرة في جمع مبلغ التبرعات اللازم لتحرير فواز؛ خوفا من قتله على يد العصابة، وأن يكون مصيره الموت مثل «ريان».

تعمد اختطاف فواز القطيفان وطلب فدية بالدولار الأمريكي

وكان أحد أعمام الطفل فواز القطيفان، صرح بأن طفلهم تم خطفه قبل 3 أشهر، وهو في طريقه للمدرسة؛ علما بأن العصابة أشارت إليه على وجه التحديد.

وطلبت العصابة في البداية فدية كبيرة، وتم التفاوض مرارا لتخفيض مبلغ الفدية، لكن المفارقة أن العصابة الخافطة تتمسك بأن يتم دفع مبلغ الفدية بالدولار الأمريكي.