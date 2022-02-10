عاجل.. مدبولي الوزراء يترأس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم، لمتابعة عدد من التطورات التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، عددا من الملفات أبرزها متابعة مؤشرات إصابات في كورونا المقدمة من وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والخطة المقدمة من وزارة التربية والتعليم حول بدء الفصل الدراسي الثاني المقرر بدءا من 20 فبراير