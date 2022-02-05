التعليم العالي ترسل طائرتين من طلاب الجامعات لدعم المنتخب أمام السنغال

خطوة جديدة تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والخاصة، بدعم لأول مرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، من خلال إرسالها طائرتين من طلاب الجامعات إلى دولة الكاميرون لمؤازة وتشجيع المنتخب، وأكد عدد من رؤساء ومسؤولي الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية بالجامعات، أن الوزارة خاطبت الجامعات أول أمس بالفكرة و تنفيذها، وأنه جرى إعداد كافة القوائم وتجهيزها لبدء أعمال الحجز والتجهيز للسفر إلى دولة الكاميرون.

الجامعات: لن يتم تحميل الطلاب أي نفقات مادية

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الجاهزية التامة والاستعداد لإرسال الطلاب للمشاركة في تشجيع المنتخب القومي لكرة القدم، لافتا إلى أن الجامعة سترسل 25 طالبا لمؤازة المنتخب القومي، منوها إلى أن جيمع الطلاب المسافرين لديهم وثيقة جواز السفر، ولن يتم تحميل الطلاب أي تكاليف.

الجامعات: المشاركة جزء من النشاط الرياضي للكليات

و في السياق ذاته، أكد حسن سعدة، مدير رعاية الشباب بجامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإرسال 39 طالبا إلى الكاميرون للمشاركة في مؤازرة وتشجيع المنتخب القومي لكرة القدم في المبارة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، أشاد علي حسن الطالب بكلية الطب ورئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، بفكرة مشاركة الشباب في تشجيع المنتخب القومي، مؤكدا أنها جزء رئيسي من الأنشطة الطلابية وممارستها والمشاركة بها، لافتا إلى أن جامعة حلوان ستشارك بـ50 طالبا وطالبة لدعم ومؤازرة المنتخب القومي في مباراته النهائية أمام السنغال .

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن إرسال طائرتين تقل بعض طلاب الجامعات المصرية إلى دولة الكاميرون لحضور مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية لتشجيع المنتخب القومي المصري في مباراته أمام المنتخب السنغالي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر هؤلاء الطلاب من خلال عدد من الرعاة.