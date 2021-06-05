نجاح كبير لماراثون مدينتي .. وزير الشباب: توافر المساحات الخضراء في مدينتي يشجع على ممارسة الرياضة (فيديو وصور)

اختتمت صباح الأمس، ماراثون مدينتي للجري بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و شركة تراي فاكتوري، بمشاركة أكثر من 1200 متسابق ، من بينهم الأستاذ/ عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، وأجانب من 15 جنسية مقيمين في مصر. واستحق الماراثون العلامة الكاملة في كافة التجهيزات اللازمة، ولذا نال إشادة جميع المشاركين، الذين أكدوا قدرة مدينتي على استضافة كبرى المسابقات والفعاليات الدولية، ونجاح مجموعة طلعت مصطفى في توفير كافة الإمكانيات مما يؤهلها لتنظيم فعاليات مماثلة عالمية.

و أشاد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بمستوى تنظيم ماراثون مدينتي وتوافر المساحات الخضراء في مدينتي التي تشجع الشباب ومختلف الأعمار على خوض الماراثون ، والذي أقيم تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى . وأشار إلى أن تنظيم الماراثون يأتي في اطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى في دعم الرياضة .

من جانبه قال أيمن حقي مؤسس شركة تراي فاكتوري، إن ماراثون مدينتي للجري هو أول ماراثون من نوعه في مصر، سواء من حيث عدد المشاركين والذين بلغوا أكثر من 1200 متسابق من بينهم مشاركين أجانب من 15 جنسية مختلفة من الأجانب المقيمة في مصر، أو من حيث تنوع السباقات بين سباق لمسافة 5 كيلو متر و10 كيلو متر و21 كيلو متر بما يتناسب مع مختلف مستويات اللياقة البدنية، متمنيًا أن يقام ماراثون مدينتي سنويًا بأعداد مشاركين أكثر وباعتماد دولي من كبرى المؤسسات الدولية.

وأضاف "حقي"، أن وزارة الشباب والرياضة دعمت تنظيم ماراثون مدينتي للجري وسط إجراءات احترازية بما يوفر كافة عوامل الآمان للمشاركين بالماراثون، كما حرصنا بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وساعدنا في ذلك أن شوارع مدينتي الواسعة والنظام الإلكتروني في السباق، وهو ما ساعدنا على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم سواء عند انطلاق أو نهاية الماراثون.