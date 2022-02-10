كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ بدايتها في شهر سبتمبر الماضي.

وتستعرض «الوطن» في نقاط كافة المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بالحملة.

تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

1 - خلال 4 أشهر، وتحديدا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2021 وحتى اليوم، تم فحص مليون و500 ألف مواطن، بمبادرة «الاعتلال الكلوي».

2 - خلال المبادرة تم تدريب كافة الفرق الصحية الموجودة داخل الوحدات الصحية على استخدامهم لـ «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

3 - وفرت وزارة الصحة والسكان عدد 4500 جهاز لـ«الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

4 - تم توزيع أجهزة «الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» على كافة الوحدات الصحية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

5 - في حالة إذا تم اكتشاف إصابة أي حالات مرضية بأمراض مزمنة «ضغط أو سكر»، يتم تحويلها على الفور إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، وهو ما يساهم في خفض نسب الإصابة بمختلف أمراض الكلى المزمنة.

6 - إذا تم التأكد من إصابة أي مريض بالاعتلال الكلوي المزمن، على الفور يتم إحالة المريض إلى المستشفيات حتى يحصل على العلاج اللازم بشكل مجاني.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاقها حملة تنشيطية من أجل تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بشكل مجاني في مختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار «حقك تنظمي».

ومن المنتظر ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان فإن الحملة التنشيطية تبدأ من يوم 13 من شهر فبراير الجاري، وتستمر حتى 10 مارس المقبل.