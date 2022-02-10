«الصحة» تحسم جدل الموجة الخامسة من كورونا: دخلناها منذ 3 أسابيع

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول دخول مصر الموجة الخامسة من فيروس كورونا فى مصر، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: دخلنا الموجة الخامسة من فيروس كوروونا منذ 3 أسابيع والوضع الوبائي في مصر لا يستدعى الحديث عن الموجة السادسة أو السابعة، المهم أن هناك زيادة فى أعداد إصابات كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قائلا إن الإصابات الجديدة معظمها بمتحور أوميكرون ودلتا وهما أكثر المتحورات انتشارا.

رفض بعض المواطنين الحصول على اللقاح

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على أهمية الحصول على لقاحات كورونا وقال إن الحصول على اللقاح ساهم فى الموجة السابقة فى قلة حدة الأعراض التى ظهرت على المواطنين وجعلت من 80 إلى 85% منها عزل منزلى ويتم متابعتها من قبل فرق طبية متخصصة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن دراسات أجريت بشان الحصول على اللقاح وكشفت رفض بعض المواطنين الحصول عليه وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وبعض المواطنين المعتقدين أن اللقاح لا يعطي مناعة ويتم اصابتهم رغم الإشارة إلى أن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة بل أنهم تعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة.

ارتفاع نسبة خروج المواطنين من المستشفيات بنسبة 15%

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل خروج المواطنين المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات زاد خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تصل 15% رغم الدخول فى الموجة الخامسة للفيروس، معلنا ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا ايضا خلال الثلاث الأسابيع الماضية مقارنة بشهر ديسمبر وأول يناير الماضي، مطالبا المواطنين باهمية اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدا أن اللقاحات والإجراءات الإحترازية ما زالت الساح الفعال للوقاية من الفيروس والأداة الناجمة من وفيات كورونا.