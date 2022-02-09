قوافل لعلاج المواطنين فى 3 محافظات و«الصحة» تتيح 12 فحصاً طبياً لكبار السن

تواصلت مسيرة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم خدمات تحسين معيشة المواطنين فى عدد كبير من القرى بمختلف المحافظات، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أمس، استمرار إطلاق القوافل الطبية التابعة للمبادرة، والتى تستهدف تقديم الكشف والعلاج لكل المواطنين بشكل مجانى فى الكثير من التخصصات الطبية فى 3 محافظات، هى: الجيزة، بمنطقة القبابات داخل حى أطفيح، وفى الإسكندرية، بمنطقة محسن داخل مركز المنتزه، وفى الوادى الجديد، بمناطق «الخير والنماء والزراعة 10» داخل مركز الفرافرة.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات الطبية التى تم توفيرها من خلال القوافل الطبية أمس فى محافظات الجيزة والإسكندرية والوادى الجديد تشمل: الباطنة، والنساء والولادة، والأطفال، وخدمات تنظيم الأسرة، والأنف والأذن، والجلدية، والقلب، والأسنان، والرمد، والجراحة، والعظام، والتحاليل، وخدمات الأشعة.

وأكدت إتاحة 12 فحصاً طبياً لجميع المواطنين من كبار السن بشكل مجانى، ضمن برنامج الرعاية الصحية، وهو البرنامج الذى يستهدف جميع المواطنين الذين هم أكبر من عمر 65 سنة، من خلال كشف وعلاج مجانى فى مختلف الفحوص الطبية، سواء المعملية أو غير المعملية.

وفى الإسماعيلية نفذت مديرية الصحة، أمس، قافلة طبية شاملة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، ضمن المبادرة، ضمت 12 تخصصاً طبياً ومعملاً للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنفاً دوائياً تم توزيعها مجاناً على المواطنين.

الكشف على 2500 مواطن بقرية أبوسلطان فى الإسماعيلية.. وفحص بيطرى للحيوانات بالغربية

وقالت الدكتورة بثينة بركات، مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إنه تم الكشف على 2500 مواطن بقرية أبوسلطان، على مدار اليومين الماضيين للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن القافلة تضمنت تقديم التطعيم بلقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر، للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية.

وقال الدكتور على حطب، وكيل وزارة صحة بالمحافظة، إن القافلة تضمنت ندوات تثقيف صحى للتوعية بأهمية لقاح كورونا، وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن القافلة تستهدف توفير القدر الأكبر من الخدمة الطبية للقطاعات الريفية والقرى، والوصول إلى المناطق المحرومة، وتم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى.

وفى الغربية أعلنت مديرية الطب البيطرى عن تدشين سلسلة قوافل بيطرية فى إطار خطة تنمية الثروة الحيوانية وتحصين المواشى، من الأبقار والجاموس والماعز، من أخطار الإصابة بالجلد العقدى والحمى القلاعية على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية بقرى ومراكز: طنطا، المحلة، زفتى، كفر الزيات، بسيون، قطور، سمنود، السنطة.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير الطب البيطرى بالغربية، أن الهيئة دشنت قافلة بيطرية مجانية بقرية العايشة بمركز زفتى، فى إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وكشف «أنور»، فى بيان، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وتم الكشف وتقديم العلاج لـ383 حيواناً و600 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات مضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار، مضيفاً أنه تمت مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطرى بالغربية على مستوى الوحدات والإدارات البيطرية.

محافظ أسيوط يتفقد تطوير مستشفى منفلوط النموذجى وإحلال وتجديد 136 وحدة ومركزاً صحياً

وفى أسيوط واصل المحافظ اللواء عصام سعد جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمبنى مستشفى منفلوط النموذجى الجديد للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال التى يجرى إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد من أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى، فضلاً عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات. واستمع من المهندس المسئول لشرح عن معدلات التنفيذ التى وصلوا إليها، مشدداً على الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وطالب بسرعة نهو الأعمال ومراعاة المعايير القياسية فى أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.

وأعلن المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الأعمال الجارية طبقاً للجدول الزمنى المقرر وتشغيل المستشفى فى المواعيد المحددة سابقاً لخدمة أهالى مركز ومدينة منفلوط والقرى التابعة لها، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بالقطاع الصحى وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع، وهو ما يظهر جلياً فى تطوير المستشفيات المركزية، وإنشاء مستشفيات نموذجية، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً التى يبلغ عددها 136 وحدة ومركزاً صحياً ما بين تطوير وإحلال كلى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.

وفى الدقهلية بدأ مركز ومدينة ميت غمر فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة لها، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 - 2022، وتنفيذ المشروعات التنموية داخل مدينة ميت غمر والقرى التابعة لها، بعد أن تم اختيار المركز وقراه ضمن خطة الدولة فى مبادرة «حياة كريمة»، التى بدأت فى مركز ميت غمر خلال يناير الماضى، فى إطار الخطة المتكاملة التى يتم تنفيذها بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال رصف وتطوير شوارع الحرية والجيش وسوق الجملة بمدينة ميت غمر، وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروعات خلال المدة الزمنية المحددة بهدف تسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم البدء فى أعمال الرصف بكشط الطبقة السطحية المتهالكة بشارع الحرية فى الاتجاهين، تمهيداً لوضع طبقة رش البيتومين وإعادة الطبقة السطحية مرة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع المطابق وبلاعات المطر بشارعى أحمد عرابى والجيش تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف.

9 أهداف لـ«حياة كريمة»

1 - التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

2 - التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر.

3 - الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

4 - توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5 - إشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم.

6 - تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتدعيم الثقة فى كافة مؤسسات الدولة.

7 - الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى.

8 - سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9 - إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.