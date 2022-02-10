أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة «131».. «سيد رجب يصالح سوسن بدر»

تطورات جديدة شهدتها أحداث مسلسل «أبو العروسة»، الحلقة 131، بالجزء الثالث، حيث يدور المسلسل داخل منزل عبد الحميد الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، ويناقش عدد من المشكلات الاجتماعية وكيفية تعامل الأزواج مع بعضهما البعض .

أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 131

وشهدت أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 131، تطورا سريعا في الأحداث حيث اكتشفت «عايدة»، التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، كذب زوجها عليها عبد الحميد «سيد رجب»، وانتهى الموقف بمشاجرة بينهما.

وجاء ضمن أحداث الحلقة 131، يحاول «عبد الحميد»، صلح زوجته عايدة، واعتذاره لها أمام أولاده، وأحضرت عايدة باقة من الورود لمصالحة زوجها بعد أن اتهمته بالكذب .

مواعيد عرض الحلقة 132

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة، في تمام الساعة 8 مساء يوم السبت المقبل، على قناة «dmc» ،بينما يُذاع المسلسل على شاشة «dmc دراما»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، على أن تعاد في الساعة الثامنة صباحًا، والرابعة عصرًا في اليوم التالي، حيث أن الحلقات الجديدة تبدأ من السبت إلى الأربعاء فقط .

أحداث مسلسل أبو العروسة

وتدور أحداث المسلسل بشكل أساسي حول القضايا العائلية البسيطة، وعلاقات الأزواج ببعضهم البعض داخل أسرة عبد الحميد بشكل اجتماعي كوميدي.

استطاع المخرج كمال منصور بالتعاون مع هاني كمال أن يصنع مزيج من الشخصيات الهامة والأحداث المشوقة، والعمل من بطولة، سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي.