شركة «أسترازينيكا» تتوقع تراجع مبيعات لقاحاتها في 2022.. تعرف على السبب

توقعت شركة أسترازينيكا المُدرجة في بورصة لندن، ارتفاع مبيعات 2022 ورفعت توزيعات الأرباح السنوية للمرة الأولى منذ 10 سنوات اليوم الخميس، بعد تجاوز توقعات أرباح الربع الرابع، لكنها حذرت من أن منتجاتها من لقاحات كورونا ستنخفض.

أرباح «أسترازينكا» من اللقاح تتراجع لأقل من المتوسط بضغوط انخفاض المبيعات

وبدأت الشركة المدرجة في بورصة لندن في جني أرباح متواضعة من لقاح كورونا بعد رحلة مضطربة، وجاءت توقعاتها لانخفاض المبيعات في 2022 مدفوعة ببدء التعايش مع الفيروس التاجي في أنحاء العالم، وإمكانية العلاج بالأجسام المضادة والحصول على جرعة معززة من اللقاح يعمل ضد متحور أوميكرون الجديد.

وقالت الشركة في بيان، إن مبيعات لقاحات استرازينيكا من المتوقع أن تنخفض هذا العام، وأن هوامش الربح الإجمالية من هذه المنتجات ستكون أقل من متوسط الشركة.

نمو مبيعات عقار الأجسام المضادة ينعش أرباح أسترازينكا

وتابعت الشركة أن الانخفاض المتوقع في مبيعات اللقاح من المرجح أن يتم تعويضه جزئيًا فقط من خلال نمو مبيعات عقار الأجسام المضادة، مع توقع أن تأتي غالبية عائدات اللقاح في عام 2022 من العقود الأولية.

وتتوقع أسترازينيكا زيادة إجمالي إيرادات عام 2022 بنسبة عالية من إعطاء اللقاح للمراهقين، مع نمو الأرباح، وقد ارتفعت المبيعات العام الماضي بنسبة 38% لتصل إلى 37.42 مليار دولار بأسعار الصرف الثابتة.

وأنشأت شركة أسترازينيكا، وحدة منفصلة للتركيز على جهود فيروس كورونا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت: «واصلت الشركة مسار نموها القوي في عام 2021»

وسبق أن توقعت شركتا «فايزر» و«موديرنا» أن تسجلان مبيعات بقيمة 32 مليار دولار و18.5 مليار دولار على الترتيب ذاته خلال العام الجاري.