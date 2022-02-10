تنويه مهم للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى السعودية: اختبار كورونا

إجراءت مشددة تطلقها الدول بين الحين والآخر لمواجهة جائحة كورونا ومتحورها الجديد أوميكرون، وخلال الساعات القليلة الماضية طبقت رسميا مصر للطيران الراعي الرسمي لجمهورية مصر العربية الشروط الجديدة التي أقرتها الرياض لدخول المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية، والتي تم العمل بها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

ووفقا لـ مصر للطيران وفي ضوء تحديث إجراءات السفر الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، تهيب مصر للطيران بعملائها الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم الآتي:

- تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

- يٌستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

- يٌسمح للمواطنين السعوديين الذين تُظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مٌضي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة و(10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.

إجراءات المواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة

أما عن الإجراءات المتبعة في حال سفر من السعودية إلى خارج المملكة اتباع الآتي:

- يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد 19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عاما أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق (توكلنا).

كيفية استخدام تطبيق «توكلنا» وطريقة تحميله

- في البداية يجب تحمّل تطبيق توكلنا من هنـــــا لمستخدمي الأندرويد، ومن هنــــــا لمستخدمي الـIOS، ثم اختيار تبويب تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة.

- في الخطوة التالية سيصل المستخدم رمز التحقق على رقم هاتفك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب، وبعدها يجب تحديد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية.

- حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون).